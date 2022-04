Manifestation pour la régularisation des sans-papiers

Ce dimanche à 13h, un appel est lancé à toutes les personnes sans-papiers et leurs soutiens à marcher ensemble vers l’office des étrangers où nous pourrons y apporter tentes en carton chargées de slogans en symbole des luttes migratoires et contre les frontières, qui se renforcent et continuerons tant qu’il le faudra ! 👊

départ au campement Parc de la porte de Ninove

Soyons nombreuses.eux à porter ce message d’unité et de détermination !

https://www.facebook.com/events/969980280319049

...............................................................

Faites-tourner !

Papiers pour tout le monde, ou tout le monde sans papiers !

Dimanche, nous quittons le campement, forcé.e.s de respecter les négociations prévues avec la Bourgmestre de Molenbeek avec qui nous cherchons une solution de logement précaire. Nous partirons le tête haute, plus fort.e.s et plus déterminé.e.s.

Ce dimanche à 13h, nous appelons toutes les personnes sans-papiers et leurs soutiens à marcher ensemble vers l’office des étrangers où nous pourrons y apporter nos tentes en carton chargées de nos slogans et du symbole de notre lutte qui se renforce et qui continuera tant qu’il le faudra ! Soyons nombreuses.eux à porter ce message d’unité et de détermination !

Les personnes sans-papiers doivent être régularisées. Cette politique migratoire est inhumaine, injuste et incohérente. Nous refusons de passer notre vie à déménager d’occupation précaire à occupation précaire.

Nous voulons une vie digne et la solidarité envers le peuple ukrainien est la preuve qu’il est possible d’accueillir et de régulariser les personnes sans-papiers. Il s’agit d’un choix politique qui montre bien le deux poids deux mesures des politiques migratoires. Samy Mahdi fait une fois de plus preuve de son incompétence et de son inhumanité.

...............................................................

PROGRAMME du CAMP

N’hésitez pas à passer sur le camps prendre un thé ou proposer une activité !

• RDV Samedi :

12h : Atelier banderole / tente sur le campement pour faire des banderoles et écrire des slogans sur les tentes en cartons.

16h : Préparation de l’arrivée

18h : Assemblée générale

• RDV Dimanche :

Dès 10h besoin de des bras et des voitures pour aider à démonter le campement.

13H : Rassemblement pour le départ de la manifestation