Marche blanche en soutien aux victimes de violences policières

Quelle fête des mères en 2021 ?

Il est des sujets où seul le combat nous rend espoir pour nos enfants… C’est pourquoi :

A l’occasion de la fête des mères, ce dimanche 9 mai 2021, nous, le « Collectif des Madrés »* invitons les habitant·e·s de Bruxelles et d’ailleurs à se joindre à nous pour exiger égalité et justice pour les enfants et les jeunes qui subissent dans leur quotidien des violences policières.

Insultes racistes et homophobes, propos sexistes, contrôles d’identité au faciès et PV abusifs, arrestations arbitraires, gifles et coups, courses poursuites disproportionnées, perquisitions sauvages, étranglements et étouffements… Ces abus de pouvoirs et usages illégaux de la force causent des traumatismes profonds, et, dans certains cas, conduisent à la mort :

Ibrahima, 2021. Ilyes, 2021. Akram, 2020. Adil, 2020. Mehdi, 2019. Mawda, 2018. Lamine, 2018. Jozef, 2018. Wassim et Sabrina, 2017. Dieumerci, 2015. Souleimane, 2014. Jonathan, 2010. Faycal, 2006.Karim, 2002. Semira, 1998. Said, 1997. Mimoun, 1991. Et toutes les autres victimes dont nous ignorons l’histoire.

Quand est-ce que cela va s’arrêter ?

Pour nous, les mères, cette journée de fête est aussi une journée de chagrin et de colère, une journée de commémoration pour les victimes, et de lutte pour que nos revendications soient entendues.

Nous exigeons justice et vérité pour les victimes et nous demandons que tout soit mis en œuvre pour que ces violences systémiques, subies au quotidien, et qui reflètent un racisme structurel, cessent !

9 MAI 2021 = FÊTE DES MÈRES = MARCHE BLANCHE

À 14h00, nous rejoindrons le rassemblement place Lumumba en hommage à Lamine Bangoura, tué par la police belge à son domicile il y a tout juste trois ans.

De 16h00 à 17h30, nous nous réunirons au Mont des Arts / Place Albertine pour une Marche blanche alternative (la marche initiale, de la place Anneessens à la place de la Monnaie n’ayant pas été autorisée). Il y aura des prises de paroles et performances artistiques, au rythme des pas, sur place.

Banderoles et autres moyens d’expression pacifiques sont les bienvenus.

Tenue souhaitée : le blanc.

Des membres du Collectif des madrés et d’autres collectifs seront là pour assurer le bien-être de tout le monde et le respect des mesures sanitaires – merci d’avance pour votre soutien et collaboration. Merci aussi de respecter le caractère pacifique de l’événement, en solidarité avec le Collectif et les familles.

Le Collectif des Madrés espère vous retrouver nombreuses et nombreux pour un moment solidaire, déterminé et convivial.

Contact : collectif1060@gmail.com

Pour plus d’informations, https://www.facebook.com/Collectifdesmadres et rdv sur le site www.lecollectifdesmadres.be, bientôt en ligne.

*. Le « Collectif des Madrés » initié en 2017 par des mères de quartier, rassemble aujourd’hui des travailleuses et travailleurs, des habitantes et habitants de tous âges et de tous horizons. Implanté d’abord dans la commune de Saint-Gilles, son travail s’étend désormais sur toute la région bruxelloise. Ses priorités sont la lutte contre toute forme de discrimination, pour l’aide à la réinsertion, contre les violences policières et judiciaires, dans un combat pour une société juste et égalitaire.

+ une interview d’une des fondatrices du collectif ici :

https://bruxelles-panthere.thefreecat.org/?p=4753