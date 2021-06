Marche de soutien aux grèves de la faim de l’USPR

REGULARISATION MAINTENANT ! ( CHANGEMENT DE DATE )

📢 Ce dimanche 20 Juin à 15h00 manifestation de soutien aux grèves de la faim de l’USPR à l’ULB, à la VUB, et au Béguinage.

✊ 15h-18h : Marche du Béguinage à la Plaine.

📣 19h : Grande assemblée des soutiens

Les sans-papiers membres de l’USPR occupent l’église du Béguinage, et les campus de la Plaine à l’ULB et de la VUB depuis plus d’une centaine de jours.

Malgré le soutien important autour de la campagne pour la mise en place de critères clairs et permanents de régularisation ainsi qu’une commission indépendante, dans les faits, la vie quotidienne des sans-papiers en Belgique est rendue impossible.

Face à un blocage politique total, plus de régularisation collective depuis 2009 et l’absence de toute perspective de vie digne, ils ont depuis le 23 mai 2021 entamé un grève de la faim. Par cette action ils tentent de créer un bras de fer avec Sammy Mehdi et le gouvernement afin de sortir de leur situation d’exploitation et de grande précarité.

Ils ne peuvent être laissés seuls dans un corps à corps avec un pouvoir qui n’entend rien. C’est pourquoi les comités de soutien des différentes occupations, ainsi que différents collectifs de sans-papiers, organisent dimanche 13 juin 2021 à 15h00 au départ de l’église du Béguinage une grande marche de soutien aux occupations.

Les syndicats, les organisation de la société civile, les organisations citoyennes, les universités soutiennent l’actuel mouvement pour la régularisation des sans-papiers. Chaque jour des nouvelles hospitalisations ont lieu. Les occupants ne peuvent plus attendre des vagues promesses de changement législatif ou de débat parlementaire.

C’est maintenant qu’ils doivent être régularisés collectivement. À travers cette régularisation, ils ouvrent une brèche pour la régularisation des sans-papiers en Belgique. Nous les soutenons dans cette action légitime et nécessaire et appelons l’ensemble des organisations et syndicats à rejoindre cette marche.

• Régularisation collective des occupants (grévistes de la faim)

Régularisation de tous les sans-papiers

Comités de soutien de l’USPR

USPR

JOC Bruxelles

Campagne Stop Répression Nouvelle voie Anti-coloniale

Réseau ADES

Gauche anticapitaliste / SAP antikapitalisten

Santé en Lutte

USE

Bruxelles Panthères

PSL

EGA

Metal

Comac ULB//VUB

Union Communiste Libertaire Bruxelles

Les Déchaîné.es

LE GAMS

Bruxelles Zone Antifasciste (BZA)

APPEL OUVERT A SIGNATURES ( amara.anas12@gmail.com )