Marche pour la Vallée de Meylemeersch en danger

Vallée de Meylemeersch en danger :

Des projets de construction d’institutions médicales et de santé publique nuisibles à la nature et à la santé des bruxellois

L’association de protection de la nature CCN Vogelzang CBN s’oppose aux projets de construction dans le Meylemeersch, une zone qui fait partie de la vallée du Vogelzangbeek à Anderlecht. Elle est massivement soutenue dans cette action par les habitants qui en ont assez de la perte de la nature et des espaces ouverts dans la ville. Nous organisons une marche pour faire entendre notre voix :

Rendez-vous le dimanche 12 juin à 14h30

Avenue des Millepertuis à côté du cimetière d’Anderlecht

Métro ligne 5 arrêt Eddy Merckx

Citydev.brussels, propriétaire d’une grande partie des terrains du Meylemeersch, met actuellement la dernière main à un plan directeur qui décrit plusieurs projets de construction. Les projets de construction d’un nouveau bâtiment pour Sciensano (institut belge de la santé), et pour la Fondation Michel Cremer (institut de recherche médicale), remontent à 2015. En outre, l’ULB prévoit également la construction de logements pour des étudiants. Toutefois, les plans élaborés il y a sept ans ne correspondent plus actuellement à la réalité. En effet, l’urgence du dérèglement climatique devrait inciter les gouvernements à s’attaquer aux causes et aux effets désastreux. Les Nations Unies indiquent sur leur site web qu’il est alarmant de constater que des points de rupture majeurs, entraînant des changements irréversibles dans les principaux écosystèmes et le système climatique mondial, pourraient déjà avoir été atteints ou dépassés. Au vu des avertissements climatiques de plus en plus forts et répétés du GIEC, la poursuite de la destruction de la nature est incompréhensible. Ainsi, en bétonnant le Meylemeersch, une zone d’environ 12 ha, les services écosystémiques fournis par la nature seront une fois de plus perdus, et la survie de certaines plantes et animaux protégés dans la Région de Bruxelles-Capitale sera menacée. Dans le Meylemeersch, de nombreuses et magnifiques orchidées fleurissent, c’est le dernier lieu de nidification connu de la chouette chevêche dans la région et pas moins de 7 chauves-souris différentes ont été observées.

Le lien étroit entre l’état de notre environnement, la santé et le bien-être est une évidence. Selon l’Agence européenne pour l’environnement, les effets du changement climatique représentent une menace immédiate pour la santé, en raison des vagues de chaleur et de l’évolution de la répartition des maladies infectieuses et des allergènes. Des institutions telles que Sciensano et la Fondation Cremer, censées contribuer à la santé générale, ne peuvent décemment pas envisager des projets de construction qui détruisent la nature. Pour l’ULB aussi, le respect de la nature et des limites de la biosphère font partie des objectifs sociaux.

Avec un taux d’inoccupation de 14,3% des espaces de bureaux dans la zone sud-ouest de la Région bruxelloise, il est possible d’élaborer des solutions d’avenir pour ces institutions sans bétonner davantage. La conversion des bureaux existants serait également conforme à la stratégie "Good Soil" de la région, qui considère le sol comme une ressource non renouvelable, à conserver impérativement.

Le Gouvernement bruxellois planche sur la modification du plan d’affectation du sol, le PRAS 2024, dont un des objectifs est la lutte contre les effets négatifs du changement climatique et pour l’augmentation des espaces verts dans la ville. Un certain nombre de zones actuellement encore constructibles seront probablement réaffectées en zones vertes dans le nouveau PRAS, en particulier, celles qui ont une valeur biologique importante, comme le Meylemeersch. Le fait que Citydev, la Régie des Bâtiments et l’ULB veuillent devancer l’adoption du futur PRAS avec leurs plans de construction montre qu’ils se soucient peu de la valeur de l’intérêt social. Pour éviter que le nouveau PRAS 2024 ne devienne une mesure pour rien, un moratoire doit être imposé sur l’octroi de permis de bâtir sur du sol vivant.

Partout en Région bruxelloise, les habitants se mobilisent pour préserver les derniers espaces naturels et ouverts de leur quartier. La qualité de vie à Bruxelles ne peut être garantie que si la destruction de la nature et des espaces ouverts est arrêtée partout dans la Région. C’est pourquoi le TuiniersForum des Jardiniers a lancé l’initiative d’un tour des sites menacés. L’action au Meylemeersch est la 5ème de la série et sera poursuivie tant que les politiciens bruxellois préféreront le béton à la nature.

Contact

asbl CCN Vogelzang CBN E-mail : ccnvogelzangcbn@gmail.com.

Google Earth - Meylemeersch :

Situé dans la vallée du Vogelzangbeek entre la route de Lennik et la rue du Chant d’Oiseaux à Anderlecht