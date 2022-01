Marche pour le champ des Cailles

Suite au lancement du marché public pour la construction de 70 logements sur un quart du champ des Cailles à Watermael-Boitsfort.

Marche et animations festives pour :

• préserver le champ des Cailles de toute construction

• promouvoir une politique du logement sans bétonisation des sols

• pérenniser les activités agricoles et citoyennes de la Ferme du Chant des Cailles

• soutenir l’agriculture urbaine et l’alimentation durable pour toutes et tous.

Een reactie op de eerste fase van openbare aanbesteding voor de bouw van 70 woningen op 1/4 van het Kwartelveld in Watermaal-Bosvoorde werd uitgeschreven.

Laten we samenwerken om deze unieke plek te behouden :

• geen gebouwen op het veld ;

• bevordering van een huisvestingsbeleid met respect van het milieu ;

• alle landbouw- en burgeractiviteiten van de Ferme du Chant des Cailles voort te zetten ;

• er bestaan alternatieven om elders te bouwen dan op landbouwgrond ;

• stadslandbouw en duurzaam voedsel voor iedereen promoten.