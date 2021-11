Marche pour un enterrement digne de Lamine Bangoura

Après un échange avec la police en charge du dispositif d’accompagnement de la marche, nous avons été dans l’obligation de postposer d’une semaine la marche. Cette dernière aura donc lieu le dimanche 7 novembre à 14h.

Le corps de Lamine Bangoura n’a toujours pas pu être enterré 👉🏿👉🏿👉🏿Mise à jour des informations :

📌Les membres du Comité Justice pour Lamine Bangoura ont entrepris plusieurs tentatives de négociation avec l’administrateur du service des pompes funèbres qui est en possession du corps de Lamine Bangoura. Cet administrateur ne veut absolument rien entendre. Son unique réponse : « Il faut qu’ils paient les 30.000 euros ».

📌Dans un texte précédent (ci-dessous), nous avons exposé la chronologie des faits qui ont constitué au total six entraves institutionnelles ayant empêché la famille Bangoura de récupérer le corps de leur fils. Les 30.000 euros - la totalité des frais journaliers pour la conservation du corps - sont le résultat direct des opérations d’intimidation subies par la famille Bangoura pour les neutraliser dans leur combat pour la vérité et la justice.

📌La famille Bangoura a lancé une action en justice contre l’administrateur du service des pompes funèbres. L’audience au Tribunal de première instance aura lieu d’ici quelques jours/semaines. En tant que comité de soutien, nous organisons une MARCHE ce dimanche 07 novembre pour protester contre la séquestration du corps de Lamine Bangoura et pour réclamer son enterrement en toute dignité.

📌Nous marcherons également pour rendre publiques les conditions inhumaines dans lesquelles l’Etat belge est en train de laisser la famille Bangoura se débattre. En plus d’un non-lieu inacceptable, rien n’a été fait, au niveau de la justice, pour libérer la famille Bangoura d’une dette aliénante qui bloque la récupération du corps de Lamine. Aujourd’hui, c’est un individu du domaine privé, l’administrateur, qui espère se faire de l’argent sur la mort de Lamine Bangoura. Cet individu déverse sur la famille des propos d’une négrophobie qui est à son sommet. Nous marcherons également pour signaler la dangerosité d’une justice qui par ses non-lieux donne le feu vert au déchaînement de pratiques racistes les plus ignobles.

📌La décision de justice, si elle est favorable, donnera l’ordre à l’administrateur du service des pompes funèbres de rendre le corps de Lamine à sa famille. Il nous faudra encore nous battre pour nous assurer de l’exécution de cet ordre et veiller à ce que la famille obtienne réparation en cas de mauvaises conditions de conservation du corps.

🙏🏿🙏🙏🏾 Pour un enterrement digne, soyons nombreux à la MARCHE de ce dimanche 07 novembre, RDV à 14h, Square Lumumba à Ixelles.

https://blogs.mediapart.fr/plis/blog/140621/stop-la-sequestration-du-corps-de-lamine-bangoura

https://www.facebook.com/Comit%C3%A9-Justice-Pour-Lamine-103771228096922/