Matinée de réflexion-Mise en lumière de l’invisibilité des violences faites aux femmes Sans-Papiers

Le comité des femmes Sans-Papiers et le CFS asbl vous invitent à une matinée d’échange et de réflexion le jeudi 25 novembre 2021, journée internationale pour l’élimination des violences faites aux femmes.

Cette matinée débutera par une présentation des problématiques de violences subies par des femmes sans-papiers, qui interrogeront les acteurs de terrain avec pour objectif : faire émerger des pistes d’actions/alliances à mettre en place pour lutter contre l’invisibilisation et la reproduction de ces violences.

AU PROGRAMME

8h30-9h00 - ACCUEIL « CAFE »

9h05 - MOT DE BIENVENUE

9h15-10h30 - INTERVENTIONS DES PERSONNES CONCERNEES :

• Touré Bintou, responsable de VSP Familly Ixelles et porte-parole de la Coordination des sans-papiers.

• Essami khaullot Henriette, responsable de VSP Family Defacqz à Louise, membre de la Coordination des sans-papiers.

• Tshibangu Sandrine, membre de VSP liège, fait le pont entre les femmes de la région Wallonne et Bruxelles.

• Kerboui Houria, membre du Comité des femmes Sans-Papiers.

10h30-12h00 – DISCUSSION/ECHANGE

12h00-12h15 - CONCLUSION

12h30 - LUNCH

Réservez vos places à info@cfsasbl.be !