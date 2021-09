Mobilisation // Femmes de chambre non payées, la Ligue des travailleuses domestiques s’insurge !

La Ligue des travailleuses domestiques dénonce les pratiques d’exploitation économique de 2 femmes de chambre employées par une entreprise sous-traitante, une agence de Titre service pour nettoyer dans l’Hôtel Mercure situé à Rochefort. Ces travailleuses n’ont pas été payées par l’entreprise pour l’entièreté des heures prestées ce qui représente des sommes conséquentes allant jusqu’à 1500 €

Ce mardi 28 septembre à 14h, la Ligue des travailleuses domestiques appelle à la solidarité en la rejoignant à une action devant le siège de l’entreprise situé dans la Commune d’Anderlecht pour dénoncer la situation de ces femmes qui témoigneront ce jour-là.

En cette occasion, la Ligue dénoncera :

L’inertie politique face au phénomène de sous-traitance en cascade au départ de deniers publics.

La non prise de responsabilité des gouvernements bruxellois et fédéral contre la surexploitation dont sont victimes les travailleuses domestiques et plus largement toutes les victimes sans papiers. Le cas de ces E. A et M.F sont des cas emblématiques illustrant combien la pénurie de main d’œuvre dans le secteur est résorbée par les travailleurs.ses sans papiers.

Sur ce dernier point, à la question d’un journaliste de RTL info le 6 septembre posée à Sammy Madhi, sur la pertinence de régulariser les sans-papiers qui dans un contexte de métiers en pénurie qui les exercent dans l’ombre en étant exploité-e‑s, celui-ci dénonce les patrons abuseurs mais estime que les chômeurs-euses pourront travailler dans ces secteurs. Ce à quoi, nous lui répondons à l’inverse, les personnes sans papiers exercent déjà ces métiers et il faut donc tout simplement les régulariser.

Par cette action, la Ligue et le Comité des travailleurs avec et sans papiers de la CSC Bruxelles dont elle fait partie démarrent leur nouvelle campagne « Legal Pay Matters ». Il sera exigé vis-à-vis des responsables politiques du gouvernement bruxellois et en particulier vis-à-vis du Ministre de l’Emploi Mr Clerfay Ministre de l’emploi bruxellois à s’engager concrètement à :

La lutte pour la régularisation des travailleuses.rs sans-papiers en leur accordant un permis de travail MAINTENANT,

La possibilité de porter plainte pour les travailleuses-eurs victimes d’abus de la part de leur patron en étant protégé-e‑s : délivrer un titre de séjour et un permis de travail durant toute la procédure.



La Ligue et le Comité appelle en cette occasion à la manifestation nationale du 3 octobre à 14h à la gare du nord à Bruxelles pour la régularisation des sans ‑papiers : https://www.wearebelgiumtoo.be/