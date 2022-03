Nous accueillons Birgit Müller pour une présentation de Mondes toxiques, cinquième numéro de la revue d’anthropologie publique Monde Commun. Mondes toxiques analyse les articulations entre toxicité et déni, entre nucléaire, post-colonialité et justice environnementale, cherche à saisir comment le monde de la croissance économique produit des pollutions et des déchets qui affectent nos corps et nos vies – tout en s’interrogeant sur ce « nous ».

Des analyses en situation permettent de comprendre à partir d’enquêtes ethnographiques les expériences intimes que les hommes et les femmes ont des produits toxiques et des pollutions : le nucléaire, les pesticides, les projets miniers, les produits chimiques du quotidien (le formaldéhyde), les plastiques, la catastrophe de Seveso sont pris ici par leurs effets sur les corps et la manière dont ils reflètent et accentuent des inégalités sociales, de genre, de classe, de race. Le numéro met le focus sur différentes formes de déni chez les régulateurs, les industriels et les victimes de la pollution et sur l’invisibilisation des conséquences matérielles de notre système économique et technique. Questionner la chimie de notre monde toxique, c’est aussi imaginer d’autres mondes possibles, en suivant celles et ceux qui ont ouvert des alternatives vécues et vivantes.