"Ne faites pas croire à des victoires faciles" - Cabral, éditions PMN avec Jann Marc Rouillan

La Librairie Météores et les Editions Premiers matins de novembre vous invitent à la présentation d’une nouvelle collection des Editions PMN dirigée par Jann Marc Rouillan et Ron Augustin, auteurs et anciens activistes d’Action Directe et de la Fraction Armée Rouge, tous deux présents pour introduire le premier recueil de textes dans cette collection : Amilcar Cabral, Ne faites pas croire à des victoires faciles.

La collection Au bout du fusil a pour but de reconnecter des textes des luttes anti-impérialistes du siècle passé aux combats d’aujourd’hui et demain.

D’autres titres parus aux Editions PMN seront aussi présentés, tel leur livre sur Georges Abdallah, et Jann Marc dira quelques mots sur son livre Infinitif présent paru chez Agone.