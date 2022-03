No Future For Agrobusiness ! #NoFFA

Mobilisation contre le lobbying de l’agrobusiness – 15 mars, 12h30 au Mont des Arts à Bruxelles

𝗝𝗢𝗨𝗥𝗡𝗘́𝗘 𝗗𝗘 𝗠𝗢𝗕𝗜𝗟𝗜𝗦𝗔𝗧𝗜𝗢𝗡 𝗖𝗢𝗡𝗧𝗥𝗘 𝗟𝗘 𝗟𝗢𝗕𝗕𝗬𝗜𝗡𝗚 𝗗𝗘 𝗟’𝗔𝗚𝗥𝗢𝗕𝗨𝗦𝗜𝗡𝗘𝗦𝗦 ! 🚜💰☠️

Ce 15 mars à Bruxelles, Syngenta, multinationale de l’industrie des pesticides, ELO, lobby des grands propriétaires terriens, et divers acteurs de l’agrobusiness (Cargill, Nestlé, Pepsico, John Deere, etc.) organisent le Forum pour le futur de l’agriculture (FFA). Derrière une façade de dialogue ouvert entre l’agriculture et l’environnement se déroule en réalité une grande opération de lobbying et de greenwashing. 🤑🏭

Le monde paysan et ses allié·e·s dénoncent la tenue d’un événement de greenwashing visant à renforcer l’influence de l’industrie chimique et agroalimentaire dans la conception de politiques publiques. ✊✊ Nous y imposerons notre présence pour affirmer qu’un forum sur l’agriculture organisé par des multinationales et qui ne donne pas une place centrale aux agriculteurs et agricultrices et à celles et ceux qui en sont solidaires n’a aucune légitimité pour parler de « l’avenir de l’agriculture ».

𝗣𝗟𝗨𝗦𝗜𝗘𝗨𝗥𝗦 𝗣𝗢𝗦𝗦𝗜𝗕𝗜𝗟𝗜𝗧𝗘́𝗦 𝗣𝗢𝗨𝗥 𝗙𝗔𝗜𝗥𝗘 𝗘𝗡𝗧𝗘𝗡𝗗𝗥𝗘 𝗧𝗔 𝗩𝗢𝗜𝗫 :

👉 Rejoins-nous au Mont des Arts (face au square) de 12h30 à 13h30, grand rassemblement avec au programme : prises de parole, buffet paysan, action symbolique. 👨‍🌾👩‍🌾🥗

👉 Participe au Forum : l’inscription est ouverte. 👩🏼‍💼👨‍💼 Tu peux donc y participer et observer de l’intérieur une grande messe du lobbying et du greenwashing. Mais tu peux aussi poser des questions et pourquoi pas, confronter les responsables à leurs incohérences.

➡️ Pourquoi agir contre le FFA :

http://no-ffa.com/f/no-ffa-pourquoi/

#NoFFA‼️

#NoFutureForAgrobusiness

#NoFutureForAgrotoxics