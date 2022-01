Noirceur - Rencontre avec N. AJari et Bruxelles Panthères

Évènement de Bruxelles Panthères et Librairie Météores

Rencontre entre Norman Ajari et Bruxelles Panthères autour du livre Noirceur paru aux éditions Divergences.

Dans l’histoire africaine-américaine, le pessimisme ne porte pas sur les Noirs, mais sur la capacité de la société blanche à dépasser sa négrophobie.

Et si les idées et réformes que nous tenons pour progressistes n’étaient que des métamorphoses du racisme ?

À l’ère de Black Lives Matter, la permanence de la déshumanisation et de la mise à mort des Noirs apparaît comme un socle de nos sociétés civiles.

Ce livre s’oppose aux visions simplistes,

lisses ou iréniques de la pensée africaine-américaine actuelle.

L’intersectionnalité n’est pas la seule manière de penser race, genre et classe d’un point de vue noir.

Noirceur présente un ensemble de théories iconoclastes, de débats contemporains et de stratégies politiques pour repenser radicalement l’avenir des vies noires en Amérique et dans le monde.