PROCES DE LA SOLIDARITE

RASSEMBLEMENT de soutien aux inculpé.e.s

Soyez présent.es ce 23 mars de 8h15 à 9h30 pour marquer votre soutien avec elles et eux.

Attention : le rassemblement aura lieu Place Jean Jacobs (côté arrière gauche du Palais de Justice).

Prises de paroles et interventions artistiques prévues.

Ensemble, condamnons la criminalisation de la solidarité et exigeons la liberté de circulation pour toutes et tous​.

Marquons notre solidarité avec les inculpé.e.s et échangeons sur ces procès et tous les autres qui pèsent sur les migrant.e.s et les solidarités en Belgique.

Rassemblement autorisé par la police. Masque obligatoire et distance de 1,5 m entre les "bulles" !

https://solidarityisnotacrime.org/