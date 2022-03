PROJECTION-DÉBAT - MEDIA CRASH, QUI A TUÉ LE DÉBAT PUBLIC ? avec Valentine Oberti

“𝐼𝑙 𝑦 𝑎 𝑐𝑒 𝑞𝑢𝑒 𝑣𝑜𝑢𝑠 𝑣𝑜𝑦𝑒𝑧, 𝑐𝑒 𝑞𝑢𝑒 𝑐𝑒𝑟𝑡𝑎𝑖𝑛𝑠 𝑠𝑜𝑢ℎ𝑎𝑖𝑡𝑒𝑛𝑡 𝑞𝑢𝑒 𝑣𝑜𝑢𝑠 𝑣𝑜𝑦𝑖𝑒𝑧, 𝑒𝑡 𝑐𝑒 𝑞𝑢𝑒 𝑣𝑜𝑢𝑠 𝑛𝑒 𝑣𝑜𝑦𝑒𝑧 𝑝𝑎𝑠. 𝐽𝑎𝑚𝑎𝑖𝑠 𝑙𝑎 𝐹𝑟𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑛’𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑛𝑢 𝑢𝑛𝑒 𝑡𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒𝑠 𝑚𝑒́𝑑𝑖𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑖𝑣𝑒́𝑠. 𝑄𝑢𝑒𝑙𝑞𝑢𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖𝑒𝑙𝑠 𝑚𝑖𝑙𝑙𝑖𝑎𝑟𝑑𝑎𝑖𝑟𝑒𝑠, 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑟𝑖𝑒́𝑡𝑎𝑖𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑒́𝑙𝑒́𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠, 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑜𝑠, 𝑗𝑜𝑢𝑟𝑛𝑎𝑢𝑥 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑠𝑒𝑛𝑡 𝑙𝑒𝑢𝑟𝑠 𝑚𝑒́𝑑𝑖𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑑𝑒́𝑓𝑒𝑛𝑑𝑟𝑒 𝑙𝑒𝑢𝑟𝑠 𝑖𝑛𝑡𝑒́𝑟𝑒̂𝑡𝑠 𝑝𝑟𝑖𝑣𝑒́𝑠. 𝐴𝑢 𝑑𝑒́𝑡𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑑𝑒 𝑙’𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑’𝑖𝑛𝑡𝑒́𝑟𝑒̂𝑡 𝑝𝑢𝑏𝑙𝑖𝑐.

𝐸𝑛 𝑐𝑎𝑐ℎ𝑎𝑛𝑡 𝑐𝑒 𝑞𝑢𝑖 𝑒𝑠𝑡 𝑒𝑠𝑠𝑒𝑛𝑡𝑖𝑒𝑙, 𝑒𝑛 𝑔𝑟𝑜𝑠𝑠𝑖𝑠𝑠𝑎𝑛𝑡 𝑐𝑒 𝑞𝑢𝑖 𝑒𝑠𝑡 𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑠𝑜𝑖𝑟𝑒, 𝑐𝑒𝑠 𝑚𝑒́𝑑𝑖𝑎𝑠 𝑓𝑎𝑐̧𝑜𝑛𝑛𝑒𝑛𝑡, 𝑜𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑛𝑡, ℎ𝑦𝑠𝑡𝑒́𝑟𝑖𝑠𝑒𝑛𝑡 𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑐𝑒𝑟𝑡𝑎𝑖𝑛𝑠 𝑙𝑒 𝑑𝑒́𝑏𝑎𝑡. 𝐿𝑒𝑠 𝑔𝑟𝑎𝑛𝑑𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑎𝑛𝑡𝑠 𝑠𝑜𝑛𝑡 𝑙𝑒𝑠 𝑐𝑖𝑡𝑜𝑦𝑒𝑛𝑠.”

La projection sera suivie d’une discussion avec Valentine Oberti, journaliste d’investigation à Mediapart et co-réalisatrice du documentaire Media Crash.

Mediapart est un site d’informations en ligne créé en 2008 et reconnu pour le journalisme d’enquête.

Avec elle, nous aborderons les raisons à l’origine du documentaire, les coulisses de celui-ci, la thématique de la concentration des médias, ses conséquences politiques ainsi que les outils et propositions pour y faire face.

𝗜𝗡𝗙𝗢𝗥𝗠𝗔𝗧𝗜𝗢𝗡𝗦 𝗣𝗥𝗔𝗧𝗜𝗤𝗨𝗘𝗦 :

𝗤𝘂𝗮𝗻𝗱 ? 𝗠𝗲𝗿𝗰𝗿𝗲𝗱𝗶 𝟯𝟬 𝗺𝗮𝗿𝘀 𝗮̀ 𝟮𝟬𝗵

𝗢𝘂̀ ? 𝗖𝗮𝗺𝗽𝘂𝘀 𝗱𝗲 𝗹’𝗨𝗟𝗕 𝗦𝗼𝗹𝗯𝗼𝘀𝗰𝗵, 𝗔𝘂𝗱𝗶𝘁𝗼𝗶𝗿𝗲 𝗛𝗲𝗻𝗿𝗶 𝗟𝗮𝗺𝗲𝗲𝗿𝗲 𝗨𝗕.𝟮.𝟮𝟱𝟮.𝗔

Entrée à prix libre

Lien pour l’inscription : https://framaforms.org/inscription-projection-debat-media-crash-1647790470