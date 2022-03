PROJECTION-DEBAT autour du thème La violence politique au prisme du genre (diffusion du documentaire "Terre de roses") & RENCONTRE avec une camarade internationaliste partie au Rojava qui viendra nous parler de l’ouvrage "Nous vous écrivons depuis la révolution" !

Nous avons l’immense joie de vous convier à une nouvelle soirée projection-débat à Bruxelles le vendredi 4 mars à partir de 19 heures au lieu autogéré "La Bougie".

La soirée débutera avec la projection du documentaire “Gulîstan, terre de roses” de Zaynê Akyol. Cette production audiovisuelle dépeint le quotidien des combattantes kurdes.

Elle se poursuivra avec un débat autour de la transgression sociale à l’œuvre lorsque des femmes et des minorités de genre font usage de violence politique avec l’intervention exceptionnelle d’une camarade internationaliste qui viendra nous parler de son expérience au Rojava et du livre auquel elle a participé "Nous vous écrivons depuis la révolution".

Un buffet vegan et un bar seront à votre disposition dés 19 heures ainsi que des illustrations engagées et un joli merchandising militant, le tout à prix libre et solidaire !

L’intégralité des fonds récoltés nous aidera à prendre soin des personnes animales libérées qui vivent dans notre sanctuaire.

Pourquoi avons-nous choisi d’aborder ce thème ? Parce que dans les combats et révolutions, la dénégation la plus cruelle, le déni le plus intenable en ce qui concerne la violence dite « féminine », c’est de ne jamais cesser de lui retirer toute motivation politique, tout engagement militant, toute participation consciente à la vie politique...

C’est la question que pose la figure de la militante ayant recours à des modes d’action dit « violents » dans nos sociétés où l’exercice de la violence politique est vu comme une fonction masculine !

Au cours de cette soirée, nous parlerons et échangerons sur ces pratiques militantes pour comprendre pourquoi elles sont perçues comme une transgression des rôles sexués.

IMPORTANT : Notre lutte est viscéralement politique car toute lutte contre une oppression est une lutte engagée contre le système de domination dans sa globalité.

Nous pratiquons un activisme intersectionnel et rejetons l’apolitisme affiché du mouvement animaliste et ses complaisances franchement nauséabondes avec les idéologies fascistes ou d’extrême-droite. Notre lutte antispéciste doit prendre en compte les autres oppressions et affirmer la nécessité de combattre toutes les dominations (islamophobie, racisme, sexisme, homophobie, xénophobie, etc).

Nous rappelons donc que les comportements nocifs ne sont pas les bienvenus dans nos évènements (pas de comportements sexistes, racistes, spécistes, homophobes, transphobes, etc.) !

=> Pour connaître tous les détails pratiques, rendez-vous sur l’événement :

https://www.facebook.com/events/2014111948756769

Nous vous attendons nombreux.ses 🔥

Entrée à prix libre pour tou.te.s !