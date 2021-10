Participez à l’atelier de recherche et aidez à mettre fin au commerce des armes

Nos gouvernements ne veulent pas savoir où la technologie de guerre Belge est utilisée. Nous si on veut le savoir ! C’est pourquoi aussi cette automne nous poursuivrons nos travaux de recherche collective.

On fait usage des methodes OSINT. L’Open Source Intelligence (OSINT) est une technique de recherche accessible qui documente, entre autres, les conflits armés grâce à des images librement disponibles sur les médias sociaux, les blogs, les archives en ligne, etc.

Que pouvez-vous attendre ?

Des moments de formation pour maîtriser les techniques de base de la OSINT

Un cadre clair de la pertinence politique de la recherche

Des moments de recherche interactifs, au cours desquels vous êtes soutenu dans

—> Parcourant l’internet à la recherche de preuves

—> Déterminer l’emplacement exact des photos et des vidéos grâce à la géolocalisation.

—> Collecter et assurer le suivi des comptes de médias sociaux pertinents

—> Recherche dans les archives existantes de vidéos provenant de zones de conflit

et bien plus encore ...

Ensemble, nous documentons l’utilisation d’armes belges et européennes dans les zones de conflit. Nous nous efforçons d’obtenir des résultats de recherche utiles à la communication, à la travaile politique et peut-être même au travail juridique. De cette façon, vous participez à une recherche qui a un impact !

INSCRIPTIONS ICI

Questions ? Contactez nous ici : mattijs@vredesactie.be

Important : Toutes les informations introductives et les moments de formation sont en anglais. Le travail de recherche lui-même est effectué en petits groupes. L’un de ces groupes peut utiliser le français comme langue de travail.