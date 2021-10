Pas de meeting fasciste en région liégeoise

✊Continuez de diffuser un maximum : https://www.facebook.com/events/293149289020279/

Les organisateurs de la conférence ne communiqueront le lieu que le jour-même, quelques heures avant. Nous continuons de chercher l’information en attendant

✊Tenez-vous au courant par la newsletter, la page facebook ou le canal Telegram du Front Antifasciste de Liège : https://t.me/joinchat/IPr3bxCf0pE5MzZk

Si vous n’avez pas de véhicule, ou que vous en avez avec des places disponibles, rendez-vous au cinéma Le Parc à partir de 16h (22 rue Paul-Joseph Carpay)

Départ groupé de Bruxelles à 14h30 (rdv 14h) : https://fb.me/e/81hEL8kbd

Si vous ne pouvez venir que plus tard ce sera très utile aussi (la conférence est prévue à 19h), surveillez nos infos.

✊ Tou-tes uni-es contre le fascisme ✊

Le nouveau venu dans le paysage de l’extrême droite francophone "Chez nous" annonce un meeting "en région liégeoise" le mercredi 27 octobre. Outre ses deux dirigeants, Jérôme Munier (cadre de feu le Parti Populaire) et Gregory Vanden Bruel (rédacteur en chef du journal de ce même feu Parti Populaire), y sont annoncés Tom Van Grieken (président du Vlaams Belang) et Jordan Bardella (Député européen et président par intérim durant la campagne présidentielle de Marine Le Pen du Rassemblement National)

Comme lorsque Théo Francken a tenté de venir à Verviers (tentative avortée grâce à la mobilisation antifasciste efficace) ce meeting ne doit pas pouvoir se tenir car il est l’occasion pour l’extrême droite de se rassembler et de tenter de se structurer en prévision des élections de 2024.

Nous appelons donc à une mobilisation massive pour signifier clairement "No Pasaran"

Les organisateurs veulent tenir le lieu secret jusque 3h avant son début prévu à 19h.

Outre d’être prêt.es le 27 à nous rejoindre quand le lieu sera connu, nous demandons le travail antifasciste suivant :

Communiquez-nous toutes informations dont vous auriez connaissance sur la réservation d’une salle le 27 octobre.

Aux lieux susceptibles d’être contactés pour être réservés, soyez vigilant.es et prévenez-nous si une réservation est faite par une asbl nommé "La Ruche" ou par une des personnes suivantes :

Jérôme Munier

Gregory Vanden Bruel

Anne Maurice (ex candidate à la région bruxelloise sur les listes Destexhe)

Patricia Potigny (ex députée wallonne du MR passée sur les listes Destexhe avant les dernières élections)

Vigilance et mobilisations antifascistes le 27 octobre. La région liégeoise est et restera zone antifa