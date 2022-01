Rassemblement : Pas de nouvelle année sans respect du cadre de référence, pas d’expulsion sans solution de relogement !

Le 21 juillet 2021, la Belgique commémorait la prestation de serment du roi de 1831, et les sans-papiers de l’USPR suspendaient la grève de la faim suite au serment du gouvernement Vivaldi.

Le 15 août 2021, jour de l’Assomption, la fabrique d’église tentait déjà d’expulser les sans-papiers de l’église du Béguinage, alors que le travail de constitution des dossiers n’avait même pas encore débuté.

Depuis, des décisions négatives en nombres, concernant des dossiers qui pourtant correspondent aux lignes directrices composant l’accord des 20 et 21 juillet, ont dévoilé le sabotage de cet accord, qui avait alors pourtant permis de sauver la Vivaldi.

En cette nouvelle année, après d’innombrables tentatives de discussions avec les différents partenaires du gouvernement ( Ecolo, PS), après des commissions intérieures au cours desquelles des évidences quant aux responsabilités du gouvernement ont été soulevées, nous réclamons plus fermement que jamais la mobilisation des acteurs impliqués dans le dénouement de cette sortie de crise afin qu’ils assument leurs responsabilités politiques et ordonnent le respect de l’accord. Nous réclamons la réévaluation des dossiers ayant déjà rencontré une réponse négative selon les lignes directrices de cet accord.

Ainsi, Monsieur Philippe Close et Monsieur Doulkeridis ont dédié des moyens importants pour encadrer le plus efficacement possible le travail de suivi des dossiers des sans-papiers de l’USPR. Deux coordinatrices juridiques ont pour ce faire été engagées afin d’organiser la construction des dossiers dans les conditions uniques de l’accord du 21 juillet 2021.

Malgré cela, depuis le 21 juillet, les sans-papiers de l’USPR évoluent dans un flou qui a lieu d’ajouter encore à la précarité des conditions dans lesquelles ils vivent quotidiennement. Ainsi, plusieurs dizaines d’entre eux, n’ayant nulle part où se loger, résident encore dans l’église du Béguinage. Seulement, cet hébergement pourrait prendre fin sur décision unilatérale de l’église le mardi 4 janvier, et ce sans solution de relogement actuellement trouvée.

Si les conditions de vie au sein de l’église sont difficiles, et ce particulièrement durant l’hiver, nous dénonçons fermement la logique de déresponsabilisation qui voudrait les en extraire sans proposer de solution ultérieure. L’on a bien vu les conséquences néfastes et souvent passées sous silence d’une telle politique avec la dénonciation récente des conditions de travail au sein de l’entreprise Deliveroo, qui, sous prétexte de lutter contre les conditions d’exploitation des sans-papiers, a mis en péril l’un des seuls marchés possibles pour ces derniers ; passée la minute de l’indignation morale, les conséquences pour les travailleurs sans-papiers ont été sans appels : multiplication des contrôles d’identité, avec pour effet immediat d’augmenter les peines encourues et une précarisation outrancière des conditions de travail sans ouverture d’un marché légal pour les travailleurs.ses sans-papiers. À la veille de cette date butoire du 4 janvier, nous appelons les acteurs intervenus au cours de cette séquence, à savoir, entre autres, Monsieur Philippe Close, Monsieur Doulkeridis, Père Daniel Alliet, la fabrique d’église, la Plateforme citoyenne de soutien aux réfugiés, Médecin du Monde, au réalisme politique et à proposer une solution durable et située.

La position du Comité de soutien de l’USPR est indiscutable : pas de nouvelle année sans respect des accords, pas d’expulsion sans solution de relogement !

via fcb Comité des soutiens de l’USPR :