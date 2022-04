Permanence Lapinothèque au Zotte Morgen

Salut,

La distro Lapinothèque, c’est une table de diffusion de bouquins, zines et autres futilités liés à la critique sociale (mais pas que, on aime aussi la littérature, le punk, les cultures populaires...). C’est tous les vendredis de 18H à 21H au Zottemorgen, 32 rue de la grande île à Bruxelles. Venez boire un coup, feuilletez, papoter !

On est aussi présent tous les premiers mercredis du mois à partir de 18H au Bunker rue des plantes 66A à Bruxelles.

Et puis c’est aussi une émission radio, tous les derniers mercredis du mois sur Radio Air Libre, 87.7 fm à 20h30 et en rediffusion les vendredis qui suivent à 21h. Les podcast se trouvent sur https://leslapinselectriques.blogspot.com/, et sur https://tranchedanar.noblogs.org/.

Vous pouvez nous écrire un courriel à lapinotheque@riseup.net et vous inscrire sur notre mailingliste pour recevoir les infos radios et sorties...