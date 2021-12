Permanence squat : À l’assaut du vide

À la recherche d’un toit ? Plus possible de payer de loyer ? Ou tout simplement avide d’espace ? La ville regorge de bâtiments vides qui n’attendent qu’à être habités !

Par où commencer ? Comment repérer les abandons ? Quels tours de passe-passe pour toutes ces portes ? Comment se protéger face aux propriétaires ? Et la loi anti-squat ? Donc conventionner ?

Réponse à toutes vos questions à la permanence squat, un moment de rencontre et de partage d’expériences et d’outils, pratiques et juridiques, d’occupation, s’adressant en priorité aux personnes mal-logées et sans logis.

Tout le monde est également bienvenu.e pour prendre ou filer des infos, conseils, adresses, juste faire un coucou ou tenir la permanence avec nous !

Quand ? Tous les lundis de 14h30 à 17h30.

Où ? Au Buurtwinkel, 13 Place Anneessens, 1000 Bruxelles.

Contact : remplir_levide@riseup.net