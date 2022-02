Projection-discussion autour de « Philosophy of Antifascism » d’Abigail Thorn (Philosophy Tube).

Abigail Thorn – anciennement Oliver Thorn - est une philosophe et youtubeuse qui produit des vidéos éducatives de philosophie sur sa chaîne « Philosophy Tube ». En dix ans d’activités elle a acquis dans le monde anglo-saxon une renommée autant culturelle qu’intellectuelle.

Elle se lance comme youtubeuse en 2012 pour répondre à une nouvelle législation qui augmente les coûts (déjà particulièrement élevés) d’inscription à l’université en Angleterre. Elle se donne pour objectif de dispenser gratuitement un véritable cursus de philosophie par le biais de la vidéo sur internet. Sa chaîne explore les philosophes classiques (Descartes, Rousseau, etc.), les différents courants philosophiques (éthique, esthétique, métaphysique, etc.,), certains concepts importants (le conséquentialisme, le dualisme, etc.) mais aussi des enjeux politiques, sociaux ou idéologiques, dont une vidéo consacrée à la philosophie de l’antifascisme !

Avec « Philosophy of Antifascim », nous explorerons et analyserons collectivement ce qu’est le fascisme, la violence politique, la liberté d’expression ou le nationalisme.