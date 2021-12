Pimp ton Noël avec l’atelier clandestin

Après une petite pause covid de deux ans, on remet le couvert pour une nouvelle soirée PIMP TON NOEL !

Vous aviez oublié qu’à Noel, pression sociale oblige vous êtes obligé.e d’amener des cadeaux et pas envie de passer pour le.a rabat-joie de la famille.. vous voulez quelque chose de DIY, éthique, Fair trade et tout l’bazar, cette soirée est pour vous !

C’est facile, vous amenez vos vêtements à customiser et on s’arrangera pour les rendre magnifiques avec les plus beaux dessins qu’on a en stock.

Amenez vos pulls, vos t-shirts ou tout autre support qui s’y prêterait !

On a des tods bags blanc en stock.

Cette année, on imprime aussi en soutien aux condamné.e.s du procès de la destruction de la maquette de la maxi-prison de Haren. Plus d’infos :

https://bxl.indymedia.org/Appel-a-solidarite-pour-les-4-condamne-e-s-dans-le-proces-de-la-destruction-de-la-maquette-de-la?lang=fr

Viens donner tes sous, on a des logos anti-carcéraux et compagnie, youpie !

On sérigraphiera le vendredi 17 décembre à partir de 16h. S’en suivra un sympathique moment pour siroter des verres dans la chaleur douillette du point de chut’.

Merci de porter le masque, of course !

Au plaisir de vous voir,

L’atelier sérigraphie de l’adesif