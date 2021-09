Portes ouvertes de La Forge (!) En mixité choisie sans mec cis (!)

La Forge est un espace d’expression, d’échange et de lutte.

C’est un lieu participatif et auto-géré en mixité choisie. Les aides des institutions et des États ne sont qu’un moyen de plus d’appuyer leur contrôle sur nos espaces et nos revendications. Étant un lieu militant et autonome, nous ne voulons faire appel à personne d’autre qu’à nous-même. Ensemble nous sommes plus puissant.e.s !

Actuellement, nous avons besoin d’améliorer les espaces de la Forge, tels que des travaux pour l’électricité, la création d’une scène, la constitution d’une plus grande bibliothèque, et la remise à « neuf » des locaux afin de pouvoir aceuillir notre programme de la rentrée…

Ces portes ouvertes seront l’occasion d’exposer et de vous proposer à la vente des oeuvres d’artistes militant.e.s pour nous soutenir. (Liste des artistes exposant.e.s à venir)

•Vendredi :

Scène ouverte Slam et Performance

(Inscritpion par message ou par mail)

Apéro

Présentation de l’espace et de la programmation du le 1er trimestre.

+Inscritpion aux ateliers

•Samedi : Permanence pour déambulation et inscription aux atelier.

Plus d’infos sur : https://www.facebook.com/laforgebxl

(!) Entrée limitée à 65personnes a la fois - Mixité choisie sans hommes cis (!)

A très vite ! 🖤✊🔥