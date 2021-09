Présentation de livre : Opération Vasectomie : histoire intime et politique d’une contraception au masculin

Avec l’autrice du livre, nous questionnerons les différentes facettes de la contraception masculine, et plus particulièrement la vasectomie. En faisant un tour historique, nous aborderons l’exécrable eugénisme des années 1910-30, la pratique clandestine des anarchistes en France pour prendre une part active à la contraception dans leur vie intime, la vasectomie de masse et les stérilisations forcées des années 1950-80, pour arriver à la médicalisation, la mercantilisation (style « Vasectomy Days » aux USA) et la libéralisation d’aujourd’hui.

On abordera aussi quelques perspectives de lutte : Quelle place laissons-nous à la médicalisation dans nos vies et comment dépasser ces nouvelles camisoles ? Et si la responsabilité partagée de la contraception est le strict minimum pour les hommes cis-hétéro, comment pouvons-nous aller vers la destruction des structures de domination, vers la révolution sexuelle et sociale ?