Présentation du livre "Banque mondiale, une histoire critique" // CADTM

Omniprésente sur la planète, la Banque mondiale ne réduit pas la pauvreté, elle la reproduit. Véritable instrument de subordination des pays endettés aux intérêts des puissances les plus industrialisées, cette institution financière basée à Washington, comme son faux jumeau le FMI, soutient des régimes dictatoriaux et participe à l’accaparement des ressources. Le bilan humain et environnemental est sans appel : négatif.

Pour cette histoire critique de l’action de la Banque mondiale, Éric Toussaint, docteur en sciences politiques des universités de Paris VIII et de Liège et porte-parole du CADTM international, adopte une démarche chronologique. Il lève le voile sur les enjeux politiques de ses actions, sur son mode de fonctionnement et sur ses dirigeants.

Le livre sera présenté par l’auteur, Éric Toussaint, et par Camille Bruneau, autrice du chapitre « La farce de la "prise en compte du genre" : une grille de lecture féministe des politiques de la Banque mondiale ».