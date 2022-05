Projection "Auprès d’elle"

“ Ce n’est pas un simple boulot, c’est un travail avec elle. Elle n’aime pas que j’appelle ça un boulot. Elle veut que je fasse partie de la famille.” Meliza est Philippine, Noêmia arrive du Brésil, Petrica vient de Roumanie. Elles partagent la vie de personnes âgées qui ne peuvent plus rester seules. Elles les aident. Elles les lavent et les habillent. Elles cuisinent et nettoient. Elles les accompagnent. Elles accomplissent les gestes essentiels et prononcent les mots simples qui réconfortent celles dont la famille est éloignée et que la solitude ou la maladie rapprochent de la mort. “Parfois elle me demande : qui es-tu ?” Meliza, Noêmia et Petrica sont celles qui restent auprès d’elles, jour et nuit.”

AUPRÈS D’ELLE, film documentaire

Belgique, 2021, 52 min, réalisé par Benjamin Durand et Chiara Giordano et produit par GSARA asbl, ULB (Germe).

Une rencontre est prévue après la projection avec l’aide-soignante Petrica, ainsi que les réalisateur·ices du film Chiara Giordano et Benjamin Durand.

Dès juin 2022, et jusqu’en 2024, Le Poisson sans Bicyclette s’attelle aux questions du corps au travail. A travers des projections, des rencontres, des ateliers et autres, nous parlerons du corps abîmé, altéré par le travail, des personnes aux métiers sous-valorisés et de comment lutter collectivement contre les injustices, pour sa santé et son bien-être. Nous souhaitons mettre en valeur ces métiers et personnes qui travaillent dans l’ombre, mettre en avant leurs victoires pour s’inspirer mutuellement.

En somme, quels corps sont au service de quels autres corps ? quels corps sacrifions-nous pour en protéger d’autres ? Comment lutter, s’entraider, se défendre ?

𝗜𝗻𝗳𝗼𝘀 𝗽𝗿𝗮𝘁𝗶𝗾𝘂𝗲𝘀

📅 Date : jeudi 2 juin 2022 de 18h à 20h30

Déroulement :

18h Accueil public

18h30-19h30 Projection

19h30-20h15 Discussion avec le public

20h30 Fin

📍 Lieu : PointCulture, Rue Royale 145 1000 Bruxelles

entrée par le boulevard Bischoffsheim

🚍 Arrêt de tram Botanique 92-93, à 100 mètres.

💳 Gratuit mais réservations souhaitées via ce lien : https://framaforms.org/inscription-projection-aupres...

♿️ Accès PMR (sauf le comptoir du bar) / Assises larges et sans accoudoir pour les personnes grosses / Pas de parking / Possibilité de nous contacter pour tous besoins spécifiques car l’objectif est que l’événement soit le plus accessible possible.