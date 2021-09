[Projection] Camarade Moerenhout

Le Cinéma d’Attac présente

CAMARADE MOERENHOUT

un film d’Annie THONON





FONS Moerenhout est né en 1929, dans une famille d’ouvriers socialistes. Dès l’enfance, il côtoie de près les milieux communistes : son père a rejoint le PCB en 1939. A la fin de la guerre, l’adolescent est engagé comme ouvrier, dans une entreprise qui répare les frigos. Cette expérience maussade le décide à adhérer aux Jeunesses du Parti –en découvrant, dès ce premier emploi, la dureté de la lutte des classes dont il avait tant entendu parler.

Camarade Moerenhout, de la réalisatrice Annie Thonon, a ceci de remarquable : retracer, de manière prenante, le parcours d’un prolétaire éminemment modeste qui –de « la Question royale » en 1950 à « la Grève du siècle » – devient un militant hors-pair. Fons, ouvrier aguerri, est désigné pour siéger au sein du Comité fédéral bruxellois du Parti communiste.

Mais c’est surtout la décennie ouverte par la grève de 60 et les conflits idéologiques –marquant intensément les années suivantes– qui sont ici documentées avec une intensité hors du commun : « le grand débat » au sein du mouvement communiste international ; la critique du révisionnisme incarné par l’URSS ; l’irruption, sur le terrain européen, du tout premier parti « pro-chinois » chez nous en Belgique...

Après avoir travaillé à la Régie des télégraphes et téléphones, puis chez Siemens (chaussée de Charleroi), Fons est engagé à l’entreprise Nestor Martin de Ganshoren. On est en 1970. C’est l’époque où, un peu partout, explosent des conflits durs pour de meilleures conditions de travail, la hausse des salaires, la contestation de l’arbitraire et de l’autoritarisme patronal : dans les mines du Limbourg ; dans l’industrie automobile (à Ford Genk, Citroën-Forest, Michelin) ; à Caterpillar ; aux Forges de Clabecq...

Le brigadier Moerenhout sera ainsi l’un des dirigeants de la grève « sauvage » qui ébranlera l’usine Nestor Martin –un conflit mené pour protester contre l’augmentation de la production... et la baisse du salaire net.

Comme à Michelin, Citroën, ou Clabecq, les meilleurs militants du combat ouvrier et syndical seront frappés par la répression qui suivra la reprise du travail. Fons, l’un des meilleurs, sera lui aussi licencié sur-le-champ...





La projection sera suivie d’un débat avec

MAXIME TONDEUR Militant, historien, blogueur

ANNIE THONON la réalisatrice





CAMARADE MOERENHOUT !

Belgique 2019 / 60 minutes

Cinéma l’Aventure

Galerie du Centre, 57 rue des Fripiers à Bruxelles

[entre la Monnaie et l’arrière de la Bourse]

Attac-Bruxelles 1

bxl1[chez]attac.be - http://bxl.attac.be - tél : 0495 939 175