Projection-Discussion : "SHIFT, parcours d’un ex-coursier"

Le 28 octobre en journée auront lieu les plaidoiries du procès opposant Deliveroo à l’auditorat du travail et aux coursiers. La question qui y sera débattue ? Les coursiers de Deliveroo sont-ils réellement indépendants ou devraient-ils être protégés par un contrat de travail ? La lutte précédant cette audience a été retracée dans le documentaire "SHIFT, parcours d’un ex-coursier", de Pauline Beugnies.

SHIFT, c’est l’histoire d’un coursier à vélo avec plus de 20.000 km au compteur, qui a porté le « maillot à pois », qui se bat quotidiennement contre un algorithme. Un jour, ce coursier dit que non, il n’est pas d’accord d’être payé à la tâche malgré la « coolitude » de son métier devenu un « flexi-job ». Partant de l’histoire singulière de Jean-Bernard, poursuivi en justice aux côtés de l’État belge par Deliveroo, SHIFT raconte l’histoire d’une transformation personnelle et d’un combat face aux conditions de travail et au projet de société du capitalisme de plateformes.

La soirée commencera par une présentation de la plateforme nosfuturs.net, une plateforme low-tech de créations documentaires et transmédia pour mieux comprendre les mondes qui viennent. Le site a inauguré inaugure sa première thématique "Le travail qui vient" autour d’un archipel de contenues audiovisuels (podcasts, courts métrages, contenus pour le web) dialoguant avec le film SHIFT autour de l’atomisation du travail.

La projection sera suivie d’un échange avec Jean-Bernard Robillard, protagoniste principal du docu et militant, et Camille, membre du Collectif des coursiers·ères et sera l’occasion de faire le point sur les revendications des coursiers·ères.

Les infos pratiques :

📌 Rendez-vous à l’ULB (à l’auditoire S.H.1.302),

📅 Le jeudi 28 octobre octobre à 19h

💸 Entrée gratuite mais CST requis