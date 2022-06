Projection "En attendant le déluge" + débat interactif

Le Centre Vidéo de Bruxelles, la revue Politique et leurs partenaires La Ligue des droits humains et le Ciré ont le plaisir de vous inviter à la projection Ça s’débat, organisée avec Vu & Revue (cycle de cinéma politique & bruxellois).

Projection suivie d’un débat

"Quel réel vivent les personnes d’origines étrangères gravement malades en Belgique ?"

avec : Chris Pellerin, artiste plasticienne et cinéaste ; Clément Valentin, chargé de plaidoyer au CIRÉ, notamment sur la procédure 9ter ;

Emmanuelle Vinois, juriste à la Commission étrangers de la Ligue des droits humains ; Karl Martin Wissing, chef du service de néphrologie à l’UZ Brussel. Modération assurée par Thibault Scohier, rédacteur à la revue Politique.

ENTRÉE GRATUITE - RÉSERVATION OBLIGATOIRE : reservations@cvb.be