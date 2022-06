Projection "Filmer Bruxelles qui change" suivie d’une discussion

Projection suivie d’une discussion avec Ana Povoas (Laboratoire Sasha ULB), Marie des Neiges de Lantsheere (Brussels Academy), et des réalisateur·trices du film PLACES NETTES.

ATELIERS URBAINS #17 - « Places nettes »

Bruxelles, sept habitants de Saint-Gilles enquêtent sur leurs rapports aux espaces publics de cette commune en plein boom immobilier. Là où cohabitent Saint-Gillois de toujours, SDF et "Sans Difficultés Financières", jeunesse violentée et nouveaux arrivants, quelle place chacun trouve-t-il ? Que deviennent les histoires personnelles et collectives quand l’économie de marché recouvre la ville de son vernis implacable ?

◄ Entrée gratuite - inscription obligatoire : reservations@cvb.be