[Projection] La mesure des choses

Le cinéma d’Attac présente

LA MESURE DES CHOSES

un doc de Patric JEAN

UN DOCUMENTAIRE BOULEVERSANT sur le désordre du monde ? Le GIEC [Le Groupe d’Experts Intergouvernemental sur le Climat] vient, en tous cas, de nous prévenir : « Nous ne pouvons plus nous permettre d’attendre deux, cinq ou dix ans. Nous nous rapprochons dangereusement du moment où ce sera trop tard ». Impossible de ne pas faire le lien avec le reportage époustouflant de Patric Jean qui nous parle de migration, de dérèglement climatique, de saccage et de démesure.

Partant de la Méditerranée –celle qui sépare le sud de l’Europe au nord de l’Afrique–, le cinéaste nous invite à regarder le monde tel qu’il est, et à réfléchir sur ce que l’Homme en a fait. C’est en Méditerranée que des savants comme Euclide, Pythagore ou Archimède ont cherché à mesurer et à ranger le monde dans des règles et des calculs mathématiques. « Pouvaient-ils craindre que nos technicités réchaufferaient la planète entière au point d’en faire monter les eaux ? », se demande le réalisateur.

Aussi, le film choisit de s’ouvrir en Crète, berceau de la légende de Dédale et de son fils Icare. Ce dernier, s’envolant du labyrinthe dans lequel ils sont enfermés, ne respectera pas les recommandations de son père : ne voler ni trop haut, ni trop bas et chercher la juste mesure. Icare a volé trop haut et s’est brûlé les ailes. Et si nous étions en train de faire la même chose ? Nous brûler les ailes à force de ne pas comprendre « la juste mesure des choses ». La légende sert ainsi de point de départ et de fil rouge puis nous emmène là où se croisent aujourd’hui les marins, les pêcheurs, les migrants qui espèrent des jours meilleurs, les sauveteurs qui secourent les naufragés, les chercheurs qui analysent les conséquences du réchauffement sur les fonds marins.

On en ressort chamboulé tant les scènes sont poétiques et terribles à la fois, car cette oeuvre –d’une force inouïe– nous pousse immanquablement à réfléchir sur notre rapport au monde, à la Terre, sur notre façon de vouloir tout dominer, contrôler, produire, consommer...

« Ce film est dédié à la jeunesse qui nous regarde dans les yeux et nous dit "Comment osez-vous ?" »... Voilà les termes avec lesquels Patric Jean a décidé de nous brusquer. Autant donc le confirmer : La mesure des choses n’est pas juste un film. C’est un film juste.





Belgique-France 2020 / 80 minutes

