Projection : Les alphabets en lutte

de Esfandyar TORKAMAN RAD et Mélissa MÉRINOS / 93 minutes, 2019

Le 2 juin à 18h à La Bougie

En présence des auteur.ices

"En Grèce, à Athènes, un groupe de demandeurs et demandeuses d’asile montent depuis quelques mois une école de langue pour les exilé.es par les exilé.es.

Entre les cours de grec, les longues réunions, les discussions politiques et philosophiques enthousiastes, les nuits imbibées d’Ouzo et de poésie, l’occupation prolongée du bureau de l’UNHCR d’une centaine d’habitants, danser, scander des slogans en manif et la préparation des banderoles, se tissent les trames d’une histoire collective forte.

C’est l’histoire d’hommes et de femmes qui ne dorment pas la nuit pour réaliser leurs rêves et arracher leurs droits, coûte que coûte."

Esfandyar TORKAMAN RAD est écrivain, réalisateur et chercheur. Entre fiction et documentaire, il engage sa caméra dans l’analyse des rapports sociaux.

Mélissa MERINOS est artiste du champ des formes documentaire. Formée dans un cursus beaux-arts pluridisciplinaire, sa pratique évolue entre l’image fixe et mouvante, le texte et le dessin.

Basé.es à Caen, tous deux forment un duo qui tend à mobiliser le dispositif cinématographique comme moyen de participer aux luttes de groupes sociaux marginalisés.

« Les Alphabets en lutte » est leur premier long documentaire.