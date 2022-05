[Projection] PUSH, chassé des villes

Le Cinéma d’Attac présente

PUSH,CHASSÉS DES VILLES

un doc de Fredrik GERTTEN

QUEL QUE SOIT LE PAYS, les grandes villes sont confrontées aux mêmes ravages : en rachetant des immeubles, des appartements ou des terrains, les grands investisseurs –fonds de pension en tête– obligent les habitants les moins riches à quitter les lieux. Soit en augmentant brutalement les loyers, soit en rasant des immeubles vétustes pour construire des résidences de luxe. Quitte à laisser de nombreux logements vacants, de façon à pouvoir revendre avec plus-value le plus rapidement possible.

Face à des fonds vautours pour qui l’immobilier représente un actif beaucoup plus rentable et moins risqué que les marchés boursiers, certains locataires se mettent ensemble pour faire de la résistance : grève des loyers, actions menées avec la municipalité, rachat de logements. Mais le combat est inégal. « La situation actuelle est extrêmement grave. Les salaires stagnent, les logements deviennent de plus en plus inabordables. De quoi ont besoin les gens pour vivre dignement ? D’un logement convenable et abordable. C’est soutenu par le droit international »...

Le droit et la morale d’un côté, l’avidité de l’autre ? Les combats –menés par les habitants dans les quartiers de Kreuzberg à Berlin, de Notting Hill à Londres, de Harlem à New York, dans des résidences populaires d’Uppsala, à Toronto ou au cœur de Barcelone– apportent beaucoup d’espoir. Reste à trouver des alliés de poids pour mener le combat face aux fonds spéculatifs. Car on n’est jamais trop nombreux pour lutter contre un système financier qui alimente l’explosion des loyers et provoque, de fait, l’expulsion des plus modestes loin des grands centres urbains.

L’abasourdissant reportage du cinéaste suédois Fredrik Gertten en fait l’ultime démonstration.

Le film sera suivi d’un débat avec

Anne-Sophie DUPONT du « Rassemblement bruxellois pour le droit à l’Habitat »

José GARCIA du « Syndicat des Locataires »

un(e) représentant(e) d’« Inter-Environnement » Bruxelles



PUSH

Allemagne-Suède 2019 / 90 minutes



Cinéma L’Aventure

Galerie du Centre, 57 rue des Fripiers à Bruxelles

[entre la Monnaie et l’arrière de la Bourse]



Attac-Bruxelles 1 : bxl1[chez]attac.be - http://bxl.attac.be - tél : 0495 939 175