Projection du film Troop Zero (2019, Bert & Bertie)

Le film nous transporte dans les années ‘70, dans un camping résidentiel en Géorgie, aux USA, et raconte l’histoire d’une poignée de jeunes ados qui, dans leur volonté d’être elleux-mêmes, s’affrontent aux normes de la féminité et de la masculinité, à celles des enfants sages et dociles et d’appartenance à un groupe. Pour envoyer un message vers les étoiles et faire entendre leur voix, des jeunes s’unissent, s’éclatent et se confrontent entre elleux afin de prendre leur place. Une plongée dans l’univers de l’époque, en passant par les « talent show », le disque d’or de Voyager et les Birdie Scouts.

