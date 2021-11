RASSEMBLEMENT POLITIQUE ET CITOYEN BEGUINAGES

CONSTAT ALARMANT

Depuis mi aout, 450 dossiers déposés a l’office des étrangers et un accord tacite passé entre les negociateur.ices (Mehdi Kassou,Alexis deswaef,Marie Pierre De Buisseret et le Père Daniel ) et des représentants, dont le secrétaire d’état Monsieur Sammy Mahdi. Après cette réunion cruciale et déterminante qui s’est déroulée le 21 juillet dernier. Le gouvernement avait posé une liste de conditions, à la veille de leurs vacances. Leurs vacances... Absolument, rien n’a changé pour les personnes sans-papiers. Pire, les réponses négatives et les ordres de quitter le territoire commencent à tomber, ils sont nombreux.

Les réponses négatives concernent des femmes et hommes. sur le territoire depuis 10, 15 où 20 ans. Des femmes et des hommes avec un ancrage familial sérieux, des enfants scolarisés,des promesses d’embauches. En somme, les conditions de la liste.

Nous sommes face à un véritable SCANDALE POLITIQUE, il en va des droits humains. NOUS devons nous mobiliser pour faire cesser cette manipulation politique !

Mercredi prochain l’USPR et ses soutiens organisent une conférence de presse et un rassemblement pour qu’une énième prise de conscience s’opère. Pour que les choses changent, et pour qu’ensemble nous agissions.

Au delà d’un combat individuel, il s’agit d’une lutte sociale et collective.

Nous parlons de nos droits

De nos territoires

Et de nos frontières

Nous parlons surtout de solidarité

Le temps est compté et il s’agit de nous tou.stes

Retrouvons nous et luttons

Venez mercredi

Iels ont besoin de nous tou.tes

CONFERENCE DE PRESSE 9H

RASSEMBLEMENT&PRISES DE PAROLES 11H

ALARMERENDE OBSERVATIE

Na meer dan drie maanden wachten, werden 450 dossiers bij de Dienst Vreemdelingenzaken ingediend op basis van een stilzwijgend akkoord tussen de onderhandelaars (Mehdi Kassou, Alexis Deswaef, Marie Pierre De Buisseret en pater Daniel) en vertegenwoordigers, waaronder de staatssecretaris, de heer Sammy Mahdi.Bij deze cruciale en beslissende vergadering die plaatsvond op 21 juli had de regering een lijst met voorwaarden opgesteld, en dit op de vooravond van hun vakantie. Hun vakantie... Er is absoluut niets veranderd voor migranten zonder papieren. Erger nog, de negatieve antwoorden en de bevelen om het grondgebied te verlaten beginnen te vallen, en zij zijn talrijk.

De negatieve antwoorden betreffen vrouwen en mannen die al 10, 15 of 20 jaar op het grondgebied zijn. Vrouwen en mannen met serieuze familiebanden, schoolgaande kinderen, beloften van werk. Kortom, de voorwaarden van de afgesproken lijst.

We hebben te maken met een echt POLITIEK SCHANDaal, dat zich afspeelt zonder medeweten van de media of de publieke opinie. WIJ moeten mobiliseren om deze politieke overheersing te stoppen !

Volgende week woensdag organiseren de USPR en haar medestanders een persconferentie en een salenkomst om de aandacht op het probleem duidelijk te maken. Zodat dit alles kan veranderen, en zodat we samen kunnen handelen.

Dit is meer dan een individuele strijd, het is een sociale en collectieve strijd.

We hebben het over onze rechten, ons verblijf,

Het gaat vooral om solidariteit

De tijd is kort en het gaat om ons allemaal

Laten we samenkomen en vechten

Kom op woensdag

Ze hebben ons allemaal nodig.

PERSCONFERENTIE 9 UUR

Steunsamenkomst & TOESPRAKEN 11U

In de Begijnhofkerk.