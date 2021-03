Rassemblement Housing Action Day | Belgium

Le 28 mars aura lieu le deuxième Housing Action Day !

Une journée d’actions et de rassemblements pour le droit au logement, en Belgique et en Europe.

➡ Plus d’infos : http://www.housing-action-day.be/fr

Le dimanche 28 mars 2021 :

1. Venez nous rejoindre au rassemblement place du jeu de Balle à Bruxelles à 15h

Au programme :

• 15h : accueil et ateliers (slogans, photomaton, sérigraphie -venez avec un t-shirt !, et bien d’autres !)

• 15h20-15h35 : Mot d’accueil

• 15h35-16H : Musique surprise !

• 16h-16h20 : Micro ouvert (témoignages, chanson, poème, ce que vous voulez !)

• 16h20 : clôture et ambiance musicale avec @Bless the Ladies.

Ce rassemblement se déroulera de manières à limiter au maximum les contaminations : distance physique, port du masque. Nous mettrons des masques et du gel hydroalcoolique à votre disposition.

2. Participez à l’appel à actions et organisez/rejoignez des actions décentralisées pour le droit au logement.

Seul·e ou en équipe, réalisez une action, et si vous le souhaitez, informez-nous

➡ par mail : info@housing-action-day.be

➡ via le groupe facebook : https://www.facebook.com/groups/1061403724242545

➡ via Instagram : https://www.instagram.com/housingactionday_belgium/

Vous pouvez nous la communiquer à l’avance pour que nous la relayons en ligne et/ou après l’action en nous joignant des photos et un petit communiqué explicatif.

… Mobilisons-nous ! 👊

🏡📢 Ces derniers mois, marqués par la crise sanitaire du COVID-19, ont accentué une situation déjà intolérable et si le confinement a bien montré une chose, c’est que le logement est un besoin FONDAMENTAL. Que nous avons toutes et tous besoin d’un toit, d’un endroit où nous reposer, prendre soin de nous, nous sentir en sécurité, nous sentir chez nous.

👊 Aujourd’hui, plus que jamais, il est temps de porter nos revendications dans la rue et dans le débat public : Il est temps de mettre le droit au logement à l’agenda !

📢 Nous, un collectif d’associations et d’individus :

➡ Voulons apporter des solutions collectives et structurelles à ces situations !

➡ Voulons une baisse les loyers, la fin des logements vides, la rénovation et la construction massive de logements sociaux !

➡ Voulons que les gens puissent vivre dans un logement dans lequel ils·elles se sentent bien.

➡ Vous invitons à nous rejoindre nombreux·ses pour faire avancer ces revendications ces revendications ! 📢

Cette mobilisation se déroule dans le cadre d’un appel européen pour le droit au logement

➡ Plus d’infos sur l’appel européen : https://housingnotprofit.org/housing-action-day/

NL//

Op 28 maart 2021 vindt de tweede Housing Action Day plaats !

Een dag van acties voor het recht op huisvesting in België en Europa.

➡ Meer informatie : http://www.housing-action-day.be/nl/

🏡📢 De COVID-19 gezondheidscrisis van het afgelopen jaar heeft de reeds ondraaglijke situatie nog verergerd. Als er één ding duidelijk is geworden, dan is het wel dat huisvesting een basisbehoefte is. Dat we allemaal een dak boven ons hoofd nodig hebben, een plek om te rusten, om voor onszelf te zorgen, om ons veilig te voelen, om ons thuis te voelen.

👊 Vandaag is het meer dan ooit tijd om onze eisen op straat en in het publieke debat te brengen ! Het is tijd om het recht op huisvesting op de agenda te zetten !

📢 Wij, een collectief van verenigingen en individuen :

willen collectieve en structurele oplossingen aanreiken voor de huisvestingscrisis !

willen een verlaging van de huurprijzen, het einde van de leegstand, de renovatie en massale bouw van sociale woningen !

willen dat de mensen kunnen leven in woningen waar ze zich goed voelen.

Doe met ons mee en steun ons om deze eisen waar te waken ! 📢

Zondag 28 maart 2021 :

1. Kom naar de bijeenkomst op het Vossenplein in 1000 Brussel om15u.

Programma :

• 15u : onthaal en ateliers (slogans, photomaton, seriegrafie – breng een T-shirt mee !, ….)

• 15u20-15u35 : welkomstwoord

• 15u35-16u : verrassingsmuziek

• 16u-16u20 : open micro (getuigenissen, zang, gedichten, ….)

• 16u20 : slotwoord en muzikale ambiance met @Bless the Ladies

Deze bijeenkomst vindt plaats op een zodanige wijze dat besmetting zoveel mogelijk wordt beperkt : fysieke afstand, dragen van een masker. Wij zullen zorgen voor maskers en hydroalcoholische gel.

2. Organiseer of neem deel aan gedecentraliseerde acties voor het recht op huisvesting.

Voer alleen of in teamverband een actie, breng ons daarvan op de hoogte

➡ per mail : info@housing-action-day.be

➡ via de facebookgroep : https://www.facebook.com/groups/1061403724242545

➡ via Instagram : https://www.instagram.com/housingactionday_belgium/

Je kunt het ons van tevoren meedelen zodat wij het online doorgeven en/of na de actie door foto’s en een kleine toelichting bij te voegen.

Deze mobilisatie gaat door in het kader van een Europese oproep voor het recht op huisvesting

➡ Meer informatie : https://housingnotprofit.org/housing-action-day/