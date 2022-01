Rassemblement Justice Pour Ibrahima

via FCB Justice Pour Ibrahima

posté le 18/01/22 par via FCB Justice Pour Ibrahima

janvier 2021 - janvier 2022

1 an déjà qu’Ibrahima Barry est décédée suite à un crime policier.

À ce jour, l’affaire suit son cours à la justice. On ne lâchera rien, pas de justice pas de paix.

Nous continuerons à réclamer justice pour lui et toutes les autres victimes de crimes policiers.

Nous vous invitons donc au rassemblement du 29 janvier 2022 à 14h afin de lui rendre hommage.

Lieu de rassemblement :

Entrée Principale GARE DU NORD (côté Simon Bolivar)

Au programme plusieurs prises de paroles :

Aicha Barry, petite sœur d’Ibrahima

Alexis Deswaef, avocat de la famille

Kavena Gomos : artiste slameur

Effia : slameuse

Etc...

Soyons au Rendez-vous, la famille a besoin de FORCE, de SOUTIEN, Retrouvons-Nous, Unissons-Nous, Tous ensemble pour Nos DROITs, pour que la justice l’emporte sur l’impunité policière.