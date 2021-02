Rassemblement une seule solution : la Régularisation

Il n’est plus à démontrer que les sans-papiers sont totalement asphyxiés en ce temps de pandémie. Le gouvernement belge ne peut pas continuer à être dans le déni de l’extreme vulnérabilité des femmes, hommes et enfants sans-papiers. La Coordination des sans-papiers de Belgique exige des perspectives pour les personnes sans-papiers.

Une seule solution la RÉGULARISATION.

Pour dénoncer cette indifférence qui ne peut plus durer, la Coordination des sans-papiers invite tou.te.s les sans-papiers et leurs soutiens de bien vouloir prendre part au rassemblement de coup de gueule qu’elle organise le vendredi 26 février 2021 à 15h a la Place de l’Albertine, 1000, Bruxelles.

#UneSeuleSolutionRégularisation

La Coordination des Sans Papiers de Belgique (membres Vsp Saint Josse, Vsp Bruxelles, VSP Family, Collectif des Afghans Sans papiers, Collectif Latinos por la Regularización, La Voix des Sans Papiers de Liège, La Voix des Sans Papiers de Verviers, le Comité des Travailleurs.es Migrants.es avec et sans papiers de la CSC BRUXELLES , Comité des Femmes Sans Papiers ; Sans Papiers Tv ; Collectif victime de la régularisation 2009, Collectif Brésilienne Sans-Papiers en Belgique et le Collectif des sans papiers de Belgique )