Rassemblement Une Seule Solution : La Régularisation !

Nederlandse versie hieronder

Appel à rassemblement

Un an de temps exceptionnel et critique suite à la pandémie, le gouvernement de la Belgique est dans le déni de l’existence même des personnes sans papiers. Il continue à faire la moue sur la vie inadmissible et insoutenable des sans-papiers dans un pays de droit.

Le gouvernement renonce catégoriquement à :

lutter contre le travail au noir

faire contribuer les travailleurs et travailleuses sans-papiers à la Sécurité sociale

-lutter contre l’exploitation des sans-papiers -réguler le marché du travail

-lutter contre les violences faites aux femmes sans-papiers.

garantir un avenir meilleur aux enfants sans-papiers.

La Coordination des sans-papiers de Belgique invite tous les belges et l’ensemble de leurs soutiens à prendre massivement part au rassemblement qu’elle organise ce vendredi 26 mars 2021 à 14H devant l’Office des étrangers Boulevard Pachéco 44, 1000 Bruxelles, pour demander au gouvernement de donner des perspectives aux personnes sans-papiers afin de nous faire avancer dans nos droits et de nous intégrer dans l’Etat de droit belge avec une régularisation avec des critères claires et permanents sans redevance.

le porte de masque obligatoire - la distance physique sur place. - Aucune distribution de tracts, flyers etc. - Interdiction de distribution des boissons et/ou nourriture.

Pour une diffusion immodérée La Coordination des sans-papiers de Bélgique

Oproep voor een bijeenkomst

Een jaar na de uitzonderlijke en kritieke periode die volgde op de pandemie, is de Belgische regering in ontkenning over het bestaan zelf van mensen zonder papieren. Zij blijft minachtend het onaanvaardbare en het onhoudbare leven van mensen zonder papieren in een rechtsstaat ontkennen.

De regering ziet er categorisch van af :

strijd tegen zwartwerk

om werknemers zonder papieren te laten bijdragen aan de sociale zekerheid

strijd tegen de uitbuiting van arbeiders zonder papieren

de arbeidsmarkt te reguleren

Strijd tegen geweld tegen vrouwen zonder papieren.

een betere toekomst te garanderen voor kinderen zonder papieren.

De Coördinatie van de Migranten zonder papieren in België nodigt alle Belgen en hun medestanders uit om deel te nemen aan de manifestatie die zij organiseert op vrijdag 26 maart 2021 voor de Dienst Vreemdelingenzaken, Pachécolaan 44, 1000 Brussel, om de regering te vragen perspectieven te bieden aan de migranten zonder papieren om onze rechten te bevorderen en ons te integreren in de Belgische rechtsstaat door een regularisatie met duidelijke en permanente criteria zonder kosten.

het verplicht dragen van een masker

de fysieke afstand ter plaatse.

Geen uitdelen van folders, flyers enz.

Geen uitdeling van dranken en/of voedsel.

Voor een onmatige verspreiding

De Coördinatie van migranten zonder papieren van België