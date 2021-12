Rassemblement autour du centre fermé de Vottem

Évènement de Cracpe - Collectif de Résistance Aux Centres Pour Etrangers

📢 Nous vous invitons à notre rassemblement autour de Vottem avec des bougies ce vendredi 24 décembre, entre 16h30 et 18 heures, pour éclairer encore une fois la face la plus honteuse de la politique d’asile et d’immigration de nos gouvernements successifs : les centres fermés et les expulsions !

Ce sera notre deuxième rassemblement à Vottem depuis le déclenchement de la pandémie…

Cette pandémie n’ a en rien modifié la politique gouvernementale en matière d’asile et d’immigration :

➡️ Ce gouvernement ferme les yeux et les oreilles face aux demandes de régularisation de séjour par les sans-papiers particulièrement affectés par la crise sanitaire comme tou-te-s les personnes précaires (exemple les réponses négatives aux ex-grévistes de la faim de Bruxelles)

➡️ Ce gouvernement maintient les détentions en centres fermés et expulsions, avec le lot de violences qui les accompagnent !

ℹ️ Le nombre de détentions à Vottem a diminué très fortement au début de la crise, non seulement à cause du respect de nomes sanitaires, mais aussi à cause des fermetures de frontières et arrêts du trafic aérien.

Dès que des accalmies sont apparues, on a enfermé plus de personnes à nouveau dans les centres, même si c’est toujours moins qu’avant. Et surtout ces personnes sont enfermées de plus en plus longtemps. En effet le contexte épidémique mondial fait que des pays gardent des frontières partiellement fermées, un accès soumis à des conditions très strictes , que des vols sont suspendus, annulés… La logique voudrait que les personnes détenues en centre fermé soient libérées, mais la réalité est qu’elles y restent maintenant parfois jusqu’à plus d’un an !

ℹ️ A Vottem il y a environ une cinquantaine de détenus pour l’instant (au lieu de 110), dont certains sont des pères de famille, séparés de leurs enfants !

L’avenir n’augure rien de bon. Une fois la pandémie ralentie, ce que nous espérons tous, malheureusement détentions et expulsions reprendront de plus belle. Car la déclaration gouvernementale Vivaldi prévoit d’augmenter le nombre de détentions et d’expulsions, en appliquant le Master plan de Théo Francken, du gouvernement précédent : création de plusieurs centaines de nouvelles places en centres fermés notamment en ouvrant deux nouveaux centres à Jumet, et à Zandvliet, près d’Anvers. Le Secrétaire d’Etat Sammy Madhi a décidé d’ouvrir dans chaque province des « bureaux de retour » et d’engager 90 « conseillers de retour » à cet effet.

Il a également comme projet de rouvrir les pavillons, fermés aujourd’hui, à côté du 127 bis ( là où des familles avaient été enfermées en 2018), pour récupérer très vite des places supplémentaires.

Cette année, nous sommes dans un contexte sanitaire qui nous oblige à mettre en place une organisation particulière : pas plus de 100 personnes rassemblées en même temps, avec distanciation et masque.

✊ Nous vous invitons donc à nous rejoindre pour un moment qui vous convient entre 16h30 et 17h45 (fin prévue à 18h) ; nous formerons en permanence une chaîne qui tournera autour du centre, reliés les uns aux autres par des rubans, en étant vigilants à ne pas être plus de 100 en même temps (ceci permet de ne pas réclamer le Covid Safe Ticket).

En même temps nous avons sollicité l’entrée d’une délégation à l’intérieur composée de parlementaires et d’associatifs. Cette délégation, limitée à 5 personnes à cause de la situation sanitaire, rencontrera des représentants de la direction.

Comme d’habitude, une enveloppe avec un message chaleureux de soutien et une recharge téléphonique sera remise pour chaque détenu.

👉 Si vous souhaitez soutenir cet achat de recharges tout au long de l’année, vous pouvez verser un don sur le compte du CRACPE : BE89 0003 2598 6785.

✊ En espérant vivement vous retrouver le 24 ! On ne lâche rien !

Le CRACPE