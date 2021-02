Rassemblement contre l’isolement et la précarité - ACTE 2

Le rassemblement de lundi dernier, qui a été le plus gros rassemblement que l’ULB a connu depuis plus de 10 ans, et qui a su mobiliser plus de 500 étudiant.es, nous montre clairement l’urgence de la situation.

Nous avons donc décidé, ensemble, de continuer à lutter pour des mesures en faveurs des étudiant.es, qui prennent en considérations la réelle détresse psychologique et financière de ces dernier.es. Pour le moment, aucun.es des figures détenant le pouvoir (ministre, rectrice, etc..) n’a donné de suite à nos revendications, malgré le succès de cette mobilisation.

Nous comptons donc sur nos propres forces pour nous faire entendre. Nous ne voulons pas abandonner. Nous allons faire des assemblées générales, discuter entre nous, témoigner de nos difficultés, se faire entendre, créer des solidarités.

C’est pourquoi, nous relançons un appel à se rassembler, le lundi 1er mars.

▪️Infos pratiques :

N’oubliez pas de venir masqué.es et de respecter les gestes barrières.

Programme :

14h : Rassemblement

14h30 : Prises de paroles, témoignages

15h00 : Assemblée générale (discussion sur les revendications, la suite du mouvement, l’organisation, etc..)

À lundi !