via FCB

posté le 14/01/22 par via FCB

"J’ai vu des jeunes sortir avec des traces de coups. Un garçon saignait du nez et était en larmes. J’ai vu une maman qui attendait ses deux enfants de 11 et 12 ans. Ils sont enfin ressortis en pleurant. Mon fils n’avait toujours pas été relâché. D’autres jeunes ont continué à sortir, blessés. Des parents demandaient des explications aux policiers, mais on ne leur répondait pas..."

Déposition au Comité P de Madame H., maman de J. enfermé à la caserne d’Etterbeek le 24 janvier 2021.

Un an plus tard la justice n’a sanctionné aucun des policiers identifiés.

Pour combattre l’impunité dont bénéficient les policiers violents et racistes,

nous vous invitons au rassemblement contre les violences policières

ce 22 janvier à 14h face à la Gare Centrale.

via Collectif des Parents contre les violences policières du 24 janvier