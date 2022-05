Rassemblement de femmes contre l’occupation de l’armée turque au Kurdistan

Rassemblement organisé par le Mouvement des femmes kurdes en Europe (TJK-E) à la Place Luxembourg pour protester contre l’opération militaire lancée, depuis le 17 avril, par l’armée turque contre les forces de défenses du peuple et des femmes des montagnes du Kurdistan (guérilla HPG et YJA-Star).

Profitant de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, l’État fasciste turc tente de se faire passer pour un acteur de médiation pacifique, pendant que les pays de l’OTAN continuent de passer sous silence les massacres, l’usage systématique d’armes chimiques et les crimes de guerre de la Turquie au Kurdistan. Nous sommes mobilisées partout pour protester contre ces attaques et appelons les organisations de femmes et les mouvements féministes à nous rejoindre le 11 mai et à élever leurs voix contre toutes les guerres impérialistes.

Ensemble défendons le Kurdistan !