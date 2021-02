Rassemblement de soutien à Julian Assange acte 100

Les appels sont introduits et Assange toujours en prison !

Nous continuons de réclamer sa libération et l’abandon de toutes les charges à son encontre.

A Bruxelles, nous serons devant l’ambassade du Royaume-Uni, nous ne relâchons pas le pression !

A Namur, sur la place de l’Ange non plus, nous ne relâchons pas la pression.

Si vous ne pouvez pas venir, vous pouvez publier vos photos, slogans, messages personnels adressés à Julian Assange dans cet événement, sans oublier le hashtag #ManifChezMoi.



FREE ASSANGE NO EXTRADITION DROP THE CHARGES