Rassemblement de soutien à Julian Assange acte 107

Nous réclamons la libération de Julian Assange maintenant et l’abandon de toutes les charges à son encontre !

Distributions de tracts, pétitions et discussions, telles sont les actions que nous menons :

soit sur la place de la Monnaie, à Bruxelles,

soit sur la place de l’Ange, à Namur.

Chaque présence compte mais si vous ne pouvez pas venir, vous pouvez publier vos photos, slogans, messages personnels adressés à Julian Assange dans cet événement, sans oublier le hashtag #ManifChezMoi.

Monday, april 19, 5pm, send photos and slogans, on this event co-organized with La Manif chez Moi to mark that the struggle for the liberation of Julian Assange continues.

And don’t forget to add the hashtag #ManifChezMoi