Rassemblement de soutien à Julian Assange / acte 111

Puisque Julian Assange est toujours en prison,

puisqu’aucune libération conditionnelle ne lui est accordée malgré le refus de son extradition,

puisque Etats-Unis et Royaume-Uni continuent de tout faire pour le maintenir en prison, en isolement,

nous serons là semaine après semaine pour réclamer sa libération et l’abandon de toutes les charges à son encontre !

L’information que nous pouvons donner avec nos tracts et nos discussions si elle est loin d’être suffisante est importante.

Continuons nos actions :

soit sur la place de la Monnaie, à Bruxelles, en présence, cette semaine, de la chorale d’AB2 "élargie",

soit sur la place de l’Ange, Namur.

Chaque présence compte !

N’oubliez pas qu’il reste possible de participer en ligne. Publiez vos photos, slogans, messages personnels adressés à Julian Assange dans l’événement fb, sans oublier le hashtag #ManifChezMoi.(https://www.facebook.com/events/537902847337361)