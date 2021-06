Rassemblement de soutien à Julian Assange / acte 115

Toujours dans l’attente de l’acceptation de l’appel étasunien par la Haute Cour britannique, Julian Assange reste en prison, en isolement.

Semaine après semaine, nous serons là pour réclamer sa libération.

Ce lundi, alors que Joe Biden sera à Bruxelles, nous mettrons l’accent sur l’abandon de toutes les charges à l’encontre de Julian Assange !

Venez nous rejoindre :

soit sur la place de la Monnaie, à Bruxelles,

soit sur la place de l’Ange, à Namur (17-18h).

Chaque présence compte !

N’oubliez pas qu’il reste possible de participer en ligne. Publiez vos photos, slogans, messages personnels adressés à Julian Assange dans cet événement, sans oublier le hashtag #ManifChezMoi.

Monday, june 14, 5pm, send photos and slogans, on this event co-organized with La Manif chez Moi to mark that the struggle for the liberation of Julian Assange continues.

And don’t forget to add the hashtag # ManifChezMoi