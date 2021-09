Rassemblement de soutien à Julian Assange acte 131

La "justice" du Royaume-Uni a reçu l’appel des Etats-Unis et fixé les dates de son examen : les 27 et 28 octobre.

Appel reçu sur base de promesses dont on sait qu’elles ne seront pas tenues.

Appel reçu qui remet en cause un témoin de la défense, un neuropsychiatre reconnu.

Appel reçu, alors que par contre, un témoin clef de l’accusation qui a admis avoir menti n’est pas remis en cause...

Appel reçu et de nouvelles procédures tirant en longueur s’ouvrent...

Le 4 octobre, ce sera le 10e rassemblement depuis le refus de l’extradition !

L’injustice a assez duré.

Assange devrait être libre.

Assange doit être libéré.