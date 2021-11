Rassemblement de soutien à Julian Assange / acte 136

Les audiences d’appel de l’accusation sont passées et commence l’attente de la décision des juges !

Des semaines sans doute, de longues semaines que nous devons utiliser au mieux pour faire connaître Julian Assange, WikiLeaks et la poursuite acharnée des Etas-Unis pour faire taire la vérité.

Redoublons nos actions de sensibilisation !

Julian Assange doit être libéré.

Le refus de l’extradition doit être confirmé.

Les Etats-Unis doivent abandonner les charges contre lui.

Nous avons promis d’être sa voix jusqu’à sa libération et nous le serons.

Venez nous rejoindre :

soit sur la place de la Monnaie, à Bruxelles ( 17-19h).

soit sur la place de l’Ange, à Namur (17-18h).

Chaque présence compte !