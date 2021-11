Rassemblement de soutien à Julian Assange / acte 138

Durant la longue attente de la décision des juges,

des semaines sans doute, de longues semaines,

nous devons utiliser le plus de moments possibles pour faire connaître Julian Assange, WikiLeaks et la poursuite acharnée des Etats-Unis pour faire taire la vérité.

Redoublons nos actions de sensibilisation !

Julian Assange doit être libéré.

Le refus de l’extradition doit être confirmé.

Les Etats-Unis doivent abandonner les charges contre lui.

Nous avons promis d’être sa voix jusqu’à sa libération et nous le serons.

Venez nous rejoindre :

soit sur la place de la Monnaie, à Bruxelles ( 17-19h). Cette semaine, en présence de la chorale d’AB2 "élargie".

soit au Square Léopold, juste devant le CA (à côté de la gare ) à Namur.

Chaque présence compte !